- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru, consilier onorific al premierului demis Florin Citu, afirma ca pandemia nu s-a incheiat si, daca nu invatam din fiecare val, nu vom fi pregatiti pentru urmatorul. „Traim momentele in care n-am fost pregatiti nici de valul trei, nici de valul patru. Urmeaza…

- Nelu Tataru, fost ministru al sanatații și consilier al premierului pe probleme de sanatate, spune ca pandemia de coronavirus ar putea avea și un val cinci in Romania daca rata de vaccinare continua sa ramana scazuta, transmite Digi24 . „O pandemie are un an jumatate-doi și ține 3-4 valuri. S-ar parea…

- ”Cred ca ar trebui sa ințelegem ca este un moment in care luam o decizie: daca aceasta pandemie se termina sau vom trece un val patru cu foarte multe victime și vom aștepta un val cinci.Societatea romaneasca nu este o locomotiva electrica, la nivel de percepție inca suntem o locomotiva cu aburi, trebuie…

- Deputatul PNL Violeta Alexandru intreaba, intr-o postare pe Facebook, daca chiar este momentul sa analizam cand i-a trimis Dacian Cioloș SMS lui Florin Cițu: „Nu se va reface coaliția. S-a terminat”. „Acum, sincer, chiar doriți sa ne pacalim singuri, sa ne amagim? Avem timp? E momentul, cu ambulanțele…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza demiterea secretarilor de stat din Ministerul Sanatatii si declaratia premierului potrivit careia acestia ar fi putut incetini campania de vaccinare. ”Nu prea ai ce sa mai incetinesti la campania de vaccinare”, afirma Voiculescu, acuzandu-l pe…

- Comunitatea online Corupția Ucide anunța organizarea unui protest impotriva lui Florin Cițu in Piața Victoriei. Protestul are tema „Aparam Justitia, Citu DEMISIA!” și este programat la ora 18.00, in fața sediului Guvernului. La randul sau, actorul Marius Manole a postat pe Facebook un indemn la protest…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat, luni, la Constanța ca autoritațile sunt pregatite sa depașeasca atat valul patru așteptat in toamna de specialiști, cat și pandemia de coronavirus, potrivit News. De asemenea, intr-o scurta declarație de presa premierul a vorbit și de masurile de relaxare…

- „Suntem pregatiti nu numai de valul patru, suntem pregatiti sa depasim pandemia. Sunt sigur ca si Ministerul Sanatatii este pregatit, deci nu ar trebui sa fie nicio problema, avem dozele de vaccin”, a transmis premierul, luni, la Constanța.Referitor la masurile de relaxare care vor intra in vigoare…