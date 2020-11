Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Sanatatii analizeaza sa se desfasoare rezidentiatul in conditii de securitate maxima pentru a avea o preventie foarte buna, astfel incat sa nu avem transmitere si infectare", a afirmat, vineri, la Iasi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, citat de Agerpres. Intrebat daca la examenul de rezidentiat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Iasi ca autoritatile nu iau in calcul scenariul unui lockdown in Romania, ci doar aplicarea unor restrictii la nivel local, unde situatia epidemiologica impune acest lucru. Intrebat daca autoritatile au in vedere scenariul unui lockdown, aplicat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca anul acesta vor fi scoase la concursul de rezidentiat mai multe locuri pentru specializarile care au fost solicitate mai mult in timpul pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. Nelu Tataru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, miercuri seara, ca numarul de cazuri in crestere se explica printr-o ”relaxare exagerata”. Tataru afirma ca toate masurile de relaxare luate erau necesare, la fel cum este necesar sa inceapa scoala. ”Va fi o toamna plina, nu o toamna grea, dar o toamna…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Noi vrem sa se inceapa un an scolar normal, fata in fata, cu un copil care sa mearga la scoala, dar daca acum o saptamana specificam ca, din cele 3.200 de localitati, 2.826 erau intr-o zona verde si atunci puteam merge la scoala cu toti copiii, trebuie sa gestionam mersul la…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat un ordin care va permite creșterea atat a numarului persoanelor vindecate de coronavirus care pot sa doneze sange/plasma, cat și a numarului pacienților in stare critica din terapie intensiva care pot sa primeasca plasma.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa la Iași, ca datele stabilite de comisia de specialiști privind cele trei scenarii in care se va putea merge la școala dupa 14 septembrie au fost transmise eronat președintelui Klaus Iohannis.