Stiri pe aceeasi tema

- "Cei sase pacienti decedati, nu stiu din ce motiv s-au decompensat atat de rapid, toti in acelasi interval orar. Era o zi cu ceata si se stie ca ceata afecteaza afectiunile pulmonare. Cei sase pacienti aveau varste cuprinse intre 68 - 70 de ani si au decedat pe Sectiile Pneumologie 4 si Boli Infectioase…

- Klaus Iohannis spera ca situația de la Timișora sa nu se mai repete, precizand in conferința susținuta azi la Palatul Cotroceni ca este loc de mai bine in ceea ce privește comunicarea intre spitale. In noaptea de duminica spre luni șase bolnavi de Covid-19 au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie…

- Klaus Iohannis a declarat ca au fost inițiate contacte cu alte state pentru un eventual transfer de pacienți COVID in cazul in care spitalele din Romania nu vor mai face fața pandemiei, informeaza Hotnews.ro.Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a vorbit cu ministrul sanatatii si au fost initiate…

- In urma unei evaluari realizate la nivel national de catre Ministerul Sanatatii, care a avut in vedere o serie de indicatori specifici, Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca s-a clasat pe primul loc in Romania in ceea ce priveste rezultatele obtinute in tratarea pacientilor infectati cu…

- "Printr-o decizie a DSP Suceava de a dedica 10% din fiecare unitate sanitara pentru patologia Covid, se obține un numar suplimentar de 260 paturi, aspect ce a fost discutat cu managerii tuturor unitaților medicale din județ in ședințe ale CJSU anterioare", spun reprezentanții Prefecturii Suceava,…

- Se cauta o persoana cu B3 pozitiv care a avut COVID-19 si poate dona plasma pentru Rodica Olariu, caci despre ea este vorba. Vedeta a fost internata, saptamana trecuta, la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Pe data de 16 octombrie, artista a postat pe Facebook o poza cu ea avand pe…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, ca este posibil sa se introduca „o forma de control” a starii de sanatate a romanilor care se intorc din strainatate, dar ca nu s-a luat inca o decizie, dupa ce ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca Romania ar putea impune testarea…