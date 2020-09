Stiri pe aceeasi tema

- Studiile clinice finale pentru un vaccin coronavirus, dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, au fost suspendate dupa ce un participant a avut o reactie adversa in Marea Britanie, informeaza Digi24. Sperantele au fost mari ca vaccinul ar putea fi unul dintre primele care vor aparea pe piata,…

- Studiile clinice finale pentru un vaccin coronavirus, dezvoltate de AstraZeneca si Universitatea Oxford, au fost suspendate dupa ce un participant a avut o reactie adversa in Marea Britanie. Sperantele au fost mari ca vaccinul ar putea fi unul dintre primele care vor aparea pe piata, dupa testarea cu…

- Studiile clinice finale pentru un vaccin coronavirus, dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, au fost suspendate dupa ce un participant a avut o reactie adversa in Marea Britanie. AstraZeneca a descris-o ca pe o pauza „de rutina” din cauza „unei boli inexplicabile”, potrivit BBC. Intre timp,…

- Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat marti o pauza la nivel mondial in testele clinice ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 dupa aparitia unei boli neexplicate la un participant, scrie AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale"In…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, susține ca Romania n-ar fi inregistrat atatea cazuri de coronavirus daca oamenii și agenții economici respectau regulile de prevenție impotriva virusului SARS-COV-2 atunci cand au fost adoptate masurile de relaxare.

- Romania a cerut Uniunii Europene 10.000.000 de doze de vaccin anti Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In momentul in care vaccinul va intra pe piata, tara noastra poate avea acces la acest ser printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia Europeana, a explicat ministrul…

- Managerul unui spital COVID-19 din Romania a obtinut in instanta anularea a doua ordine emise de Nelu Tataru, in timpul starii de alerta. In plina epidemie, autoritatile din Romania joaca „ping-pong” cu managerii spitalelor unde sunt tratati pacientii infectati cu SARS-COV2, a transmis Mediafax. La…

- Gabriela Firea a declarat, luni seara, ca a depus plangerea penala care il vizeaza pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, dar și DSP București. Asta, dupa ce ministrul ar fi blocat proiectul de testare a populatiei derulat pe Arena Nationala. ”S-a depus plangere la Parchetul Judecatoriei Sectorului 2…