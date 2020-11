Stiri pe aceeasi tema

- O terasa de la centrul comercial VIVO Cluj, care funcționa ca spațiu inchis a fost inchisa de pentru ca nu respecta legea. Terasa avea folii de plastic care au transformat spațiul intr-unul inchis, ceea ce nu respecta legea. Poliția a descins acolo și a aplicat o amenda de 10.000 de lei. Poliția…

- Daniel Pancu e trecut de prima tinerețe, dar varsta nu il oprește din a se purta ca un adolescent cand este alaturi de noua lui iubita. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu fostul jucator de fotbal și actuala lui partenera de viața, la ceas de seara, in centrul Capitalei.

- Viorel Lis știe cum sa iși petreaca ultimii ani din viața! Fostul edil a fost surprin intr-un loc neobișnuit, unde doar cei „greu incercați” iți fac veacul, semn ca știe ce i se pregatește chiar de catre soția lui, Oana.

- Dan Petrescu inca se resimte dupa infectarea cu noul coronavirus. Antrenorul nu mai iese din casa fara masca de protecție, nici chiar cand se vede cu cele mai apropiate persoane din viața lui.

- O noua tragedie in lumea fotbalului! Daniele De Santis și iubita sa au fost injunghiați mortal in locuința din Lecce. De Santis, 33 de ani, era considerat unul dintre cei mai promițatori centrali ai fotbalului italian. Poliția a ajuns foarte repede la locul crimei, dupa ce mai mulți vecini au sunat…

- Viorel Hrebenciuc nu duce lipsa unei vieți bune, chiar daca e pandemie. Fostul politician a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in timp ce se delecta cu un trabuc ce parea costisitor, dar și cu domnița blonda și misteriosa care i s-a alaturat la masa. Cine sa fie oare?

- O inregistrare realizata cu o camera a unui motociclist surprinde cadre relevante atat inainte, cat și dupa accidentul rutier in care a fost implicata, recent, mașina in care se afla ministrul Transporturilor, pe DN7, in județul Argeș. Inregistrarea ajunsa pe Internet dezvaluie momente in care autoturismul…