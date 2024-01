Stiri pe aceeasi tema

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi beți sau suspecți ca s-au urcat drogați la volanul mașinii, prinși de polițiștii din Alba Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi beți sau suspecți ca s-au urcat drogați la volanul mașinii, prinși de polițiștii din Alba La data de 28 ianuarie 2024,…

- Munca in folosul comunitații, la biserica, pentru un consilier local PNL din Municipiul Sebeș. A fost prins baut la volanul mașinii Munca in folosul comunitații, la biserica, pentru un consilier local PNL din Municipiul Sebeș. A fost prins baut la volanul mașinii Radu Șerbanescu, consilier local al…

- In perioada 22 27 decembrie a.c., peste 1.400 de politisti, in principal din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, precum si luptatori din cadrul Serviciului…

- Patrizia Paglieri este și rabdatoare, și selectiva atunci cand vine vorba de cumparaturi. Celebrul chef nu cumpara nimic fara sa fie atenta la detalii, chiar daca asta inseamna un timp mai indelungat petrecut in mall. Cum a fost surprinsa de curand.

- A pus in pericol siguranța in trafic: Șofer de 53 de ani, din Alba Iulia, prins baut la volanul autoturismului. Avea o alcoolemie de 0,46 mg/l A pus in pericol siguranța in trafic: Șofer de 53 de ani, din Alba Iulia, prins baut la volanul autoturismului. Avea o alcoolemie de 0,46 mg/l La data de 12…

- La data de 06 decembrie a.c., in jurul orei 22.30, polițiștii rutieri din Onesti au depistat in trafic, pe B-dul Republicii, din localitate, un tanar de 25 de ani, din comuna Stefan cel Mare care conducea un autoturism, deși avea o alcoolemie de 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza a…

- Gabi Enache este soțul pe care orice femeie și-ar dori sa il aiba alaturi! Celebrul fotbalist și Lena Enache traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar el are grija de ea chiar și in cele mai simple momente! Paparazzii Spynews.ro au surprins gesturile mici care demonstreaza cat de mult o iubește Gabi…

- Xavi Simons, 20 de ani, mijlocașul olandez al lui RB Leipzig, a marcat spectaculos și marți seara, la 2-1 cu Steaua Roșie in Champions League, dupa ce ochise vinclul pe 25 octombrie, la 3-1 in fața campioanei Serbiei. Legendarul batav Rafael van der Vaart, 40 de ani, il vede un viitor superstar al fotbalului.…