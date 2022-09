Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat joi atitudinea „blasfematoare” si „imorala” a Regatului Unit la adresa sa, dupa ce Londra a decis sa nu invite niciun reprezentant rus la funeraliile de luni ale reginei Elisabeta a II-a, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele doua tari.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, luni, la funeraliile de stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra, informeaza Administratia Prezidentiala. Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, la ora 14:00, in cartea de condoleanțe deschisa in memoria…

- Majestatea Sa Margareta a Romaniei si ASR Principele Consort vor participa la funeraliile Majestatii Sale Regina Elisabeta a II a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, anunta Familia Regala a Romaniei, printr un mesaj postat pe pagina de Facebook. Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta…

- Familia Regala a Romaniei a anunțat, marți, intr-un comunicat ca va participa la funeraliile de la Londra ale reginei Elisabeta a II-a. Anunțul a fost facut public și pe pagina de Facebook a Familiei Regale. „Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Consort vor lua…

- Autoritatile ucrainene au acuzat joi Rusia ca a intreprins lovituri de artilerie asupra orasului Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, chiar in ziua in care o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa ajunga acolo, informeaza AFP. In acelasi timp, Moscova…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutului american pentru Studiul Razboiului. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru.

- Autoritațile impuse de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie, ocupata parțial de armata forțele de invazie, au anunțat luni lansarea oficiala a pregatirilor pentru referendumul de alipire la Federația Rusa.

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rușilor in zona orașului Donețk, iar rușii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…