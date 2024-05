Stiri pe aceeasi tema

- Principalul actionar al echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Dan Sucu, a transmis un mesaj suporterilor cu ocazia numirii noului antrenor, Neil Lennon, declarandu-se multumit de alegerea facuta in privinta nord-irlandezului, despre care a spus ca este un tehnician energic si foarte autoritar.

- Rapid București a terminat play-off-ul SuperLigii cu o victorie impotriva campioanei FCSB, iar gruparea giuleșteana a anunțat luni ca a dat lovitura pentru urmatorul sezon: Neil Lennon a fost numit in funcția de antrenor principal.

- Rapid București s-a desparțit de comun acord de antrenorul italian Cristiano Bergodi, dupa o serie negativa de patru infrangeri consecutive, in primele patru etape din play-off-ul Ligii 1. In varsta de 59 de ani, Cristiano Bergodi o preluase pe Rapid la inceputul acestui sezon. In cele 37 de meciuri…

- Unul dintre cei mai importanți oameni din istoria sportului brașovean, legendarul antrenor Tica Tanase a incetat din viața. In luna mai el ar fi implinit 99 de ani, anunța Radio Romania Brașov FM . Pe langa impactul din sportul local, Tica Tanase a fost cel mai longeviv antrenor din sportul romanesc.…

- Klaus Iohannis este singurul candidat oficial in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, susține europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. In legatura cu o candidatura a ministrului Olandei, europarlamentarul PNL considera ca se discuta ”informal”. Siegfried Mureșan a mai subliniat ca președintele…

- Sarbul Darko Zakoc a fost numit in functia de antrenor principal al echipei feminine de volei CS Rapid Bucuresti, a anuntat clubul, miercuri, pe pagina de Facebook a sectiei. The post FUNCȚIE NOUA Sarbul Darko Zakoc : antrenor principal al echipei feminine de volei CS Rapid Bucuresti first appeared…

- S-A INTORS… Romica Dorin a revenit la sentimente mai bune fața de Rapid Brodoc și s-a intors in funcția de antrenor principal al echipei. El va fi ajutat de Ciprian Chiscop și Vlad Sirbu. Dorin plecase de la Brodoc la finalul lunii noiembrie in urma rezultatelor modeste obținute in Seria 1 a Ligii 3.…