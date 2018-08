Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat, joi, sedinta Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene si a subliniat ca „succesul presedintiei Romaniei la Consiliul UE poate fi asigurat doar prin colaborarea institutiilor nationale”.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a demarat luni un program de formare profesionala a expertilor guvernamentali in afaceri europene, utilizand expertiza specialistilor Presedintiei Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene, informeaza Agerpres.Reuniunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi in cadrul dezbaterii "Stadiul pregatirilor Romaniei privind preluarea Presedintiei anuale a Strategiei UE pentru regiunea Dunarii (SUERD)" ca in sedinta de guvern va fi adoptata o hotarare prin care se "institutionalizeaza" mecanismele…

- Romania si Croatia vor promova impreuna Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o, luni, la Zagreb, in Republica Croatia. …