Robert Negoița, primarul Sectorului 3, a fost intrebat de catre Denise Rifai, intr-o emisiune moderata de aceasta la Kanal D, daca a platit vreodata pentru sex. Ezitant și vizibil iritat de intrebare, Negoița a inghițit in sec dupa care a spus ca nu a platit "in sensul in care este definita chestiunea", pentru ca i se pare sub demnitatea lui sa faca așa ceva. Cu toate acestea, edilul a dat de ințeles ca ar fi rasplatit altfel momentele de intimitate, deoarece este un barbat generos, și a ținut sa explice acest lucru printr-o analogie neobișnuita. "Eu am fost martor cand tatal meu dadea bani mamei…