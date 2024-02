Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia au primit la finalul saptamanii trecute proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024. Cifrele nu sunt insa in masura sa ii mulțumeasca pe liderii de sindicat. Potrivit primelor informații, propunerea de majorare salariala ar fi de…

- Este alerta in mișcarea sindicala din Complexul Energetic Oltenia. Federațiile sindicale din Complexul Energetic Oltenia sunt contestate inaintea debutului negocierilor pentru Contractul Colectiv de Munca. Situația este fara precedent la CEO. Doua dintre organizațiile semnatare ale actualului Contract…

- Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Parvulescu, a facut public faptul ca in ultimii doi ani compania energetica a pierdut un numar record de salariați specializați in diferite meserii. Dumitru Parvulescu a declarat ca peste 4.000 de specialiști au parasit compania și s-au pensionat.…

- Vineri este programata o ședința decisiva la sediul Complexului Energetic Oltenia, pentru soarta economiei la fondul de salarii. Astfel, administrația din Complexul Energetic Oltenia a convocat sindicatele la o ședința a Comisiei Mixte. Pe ordinea de zi se afla distribuirea economiei la fondul de salarii…

- Sute de salariați OMV Petrom din toata țara picheteaza sediul central din BucureștiDupa mai bine de o saptamana de pichetari ale sediilor OMV Petrom, sute de membri ai Sindicatului Național Petrom din toata țara vor picheta și maine, 14 decembrie 2023, in intervalul orar 10:00-12:00, sediul central…

- Angajații Minprest Serv Rovinari primesc doar o treime din salariul minerilor din Complexul Energetic Oltenia(CEO), cu toate ca lucreaza in aceleași condiții grele de munca. Cosmin Bivolaru, liderul de sindicat al angajaților din Minprest Serv, prestatorul de servicii al Complexului Energetic Oltenia,…

- USR acuza ca intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta Ministerul Muncii aloca 120.000.000 de lei anual in plus doar pentru cresterea salariilor propriilor angajati. Potrivit USR, ”impactul bugetar este calculat in nota de fundamentare la o crestere de 2.107 lei pentru fiecare dintre cele 7.888 de posturi…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) și-a pregatit deja indicatorii de producție de anul viitor. Aceștia se raporteaza la situația anului in curs, mai ales dupa ce Guvernul a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Potrivit reprezentanților sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia,…