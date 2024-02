Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile impotriva discriminarii continua la Satu Mare. Saptamana viitoare, toți urmașii romanilor persecutați etnic și expulzați in anul 1940 sunt așteptați in fața Prefecturii, in semn de protest fața de incalcarea drepturilor la plata indemnizațiilor prin Legea 154. The post LUPTA ANTI-DISCRIMINARE…

- LUNI, 12 FEBRUARIE 2024, DE LA ORA 13,00, MERGEM CU MIC CU MARE, CU O LUMANARE, LA SEDIILE PREFECTURILOR DIN TOATA ȚARA, CA SIMBOL AL MORȚII DEMOCRAȚIEI IN ȚARA NOASTRA, ROMANIA! DE URMAȘII ROMANILOR PERSECUTAȚI ETNIC ȘI EXPULZAȚI IN 1940 VA BATEȚI VOI JOC, guvernanților?! Dupa ce am organizat trei…

- Astazi, 2 februarie 2024, a expirat perioada solicitata de premierul Ciolacu la intrevederea din 27 ianuarie 2024 de la Satu Mare pentru a oferi un raspuns la solicitarea eliminarii DISCRIMINARII ROMANILOR EXPULZAȚI ȘI PERSECUTAȚI ETNIC IN 1940 prin neaplicarea Legii 154/2021 decat pentru minoritari.…

- Miercuri, 10 ianuarie 2024, de la ora 11,00, va avea loc in fața Prefecturii Satu Mare un protest al urmașilor romanilor expulzați in 1940 care sunt amanați de trei ani de zile de la plata indemnizațiilor ce li se cuvin prin Legea 154/2021. Legea 154/2021 nu iși produce efectele pentru cetațenii cuprinși…

- Asociația Județeana Satu Mare a Romanilor Refugiați, Expulzați, Deportați in Urma Dictatului de la Viena din 30 August 1940, filiala Carei aduce la cunoștința satmarenilor faptul ca reprezentanții ong-ului, precum și membrii sai faptul ca se va organiza o noua acțiune de protest.

- AJUNGE! Urmașii romanilor persecutați etnic in perioada 1940-1945 protesteaza impotriva discriminarii la care sunt supuși de catre guvernarile din ultimii 3 ani de zile și cer egalitate in drepturi cu minoritarii! Urmașii minoritarilor ce sunt beneficiari ai Legii 154/2021 primesc indemnizațiile stabilite…

- Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940 in urma Dictatului de la Viena, filiala Carei, solicita DEMISIA premierului Ciolacu pentru neputința de a elimina discriminarea la care e supusa o categorie de romani din Romania de 3 ani de zile, urmașii romanilor persecutați etnic in perioada 1940-1944!…

- An de an, in luna decembrie, guvernul PSD-UDMR-PNL a dat Ordonanțe de Urgența pentru amanarea platiților indemnizațiilor cuvenite romanilor prin Legea 154/2021. De pe urma Legii 154/2021 beneficiaza doar minoritarii. Sumele acordate minoritarilor sunt mult superioare celor ce se prevad a se acorda…