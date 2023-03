Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea lua in calcul plafonarea prețurilor la asigurarile RCA , daca va fi nevoie, a declarat premierul Nicolae Ciuca . El a precizat ca plafonarea se poate face doar pentru o perioada determinata de timp, pentru „cateva luni”. Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca se așteapta un raport al…

- Italia pregateste masuri pentru a rezolva problemele care impiedica dezvoltarea pietei de capital a tarii si a consolida rolul Borsa Italiana din Milano, care are o istorie de 200 de ani, potrivit oficialilor guvernamentali si a unui proiect de lege vazut de Reuters luni, noteaza news.ro. Fii…

- Rusia sustine ca Ucraina planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a da vina pe Moscova inaintea unei reuniuni a Natiunilor Unite, fara a furniza dovezi pentru aceasta acuzatie, relateaza Reuters.

- Bilantul cumulat al cutremurelor produse luni in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, depaseste 3.700 de morti, potrivit noilor date furnizate de autoritatile turce, de Administratia de la Ankara si de Natiunile Unite. In Turcia, Autoritatea pentru Situatii de Urgenta si Dezastre…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova, a declarat, marti, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, sub egida instituției Prefectului județului Timiș și in colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș un seminar cu tema „Securitatea la incendiu a construcțiilor”, care va avea loc in 17 ianuarie, intre…

- Presedintele chinez i-a transmis omologului rus ca negocierea cu Ucraina pentru pace nu va fi ușoara si ca statul sau isi va mentine „pozitia obiectiva si corecta” in aceasta chestiune, potrivit Reuters.

- Trei persoane au murit si una a fost ranita intr-o explozia care a avut loc in centrul Rusiei la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, au anuntat marti autoritatile locale si agentia TASS, citati de Reuters. Responsabili locali au indicat pe Telegram ca fluxul de gaz prin…