Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare, in momentul de fata, respectiv aplicarea in integralitate […] The post Negocieri eșuate la Guvern. Profesori intra luni in greva. Sindicalisti: Promisiunile sunt nesatisfacatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .