Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare companie de petrol si gaze din Statele Unite, ExxonMobil, a acceptat achizitia companiei Denbury, specializata in colectarea dioxidului de carbon, informeaza Rador.Pretul de achitiție a fost de 4,9 miliarde de dolari. CITESTE SI Descoperirea uriașa facuta de catre cercetatorii CERN:…

- Coreea de Nord a acuzat luni Statele Unite ca ii incalca spatiul aerian prin efectuarea de zboruri de supraveghere si a avertizat ca, desi Pyongyangul da dovada de retinere, astfel de zboruri pot fi doborate, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Actiunile militare provocatoare ale Statelor Unite…

- Autoritatile americane din domeniul sanatatii au confirmat primele cazuri de malarie cu transmitere locala din ultimii 20 de ani, informeaza BBC, potrivit Rador.Patru cazuri au fost depistate in Florida in ultimele doua luni si unul in Texas. CITESTE SI UE a gasit soluția pentru criza din Kosovo…

- Echipe de salvare din Statele Unite, sprijinite de altele din Canada și Franța, sunt intr-o cursa contra cronometru pentru a gasi un submersibil folosit pentru a transporta turiștii la epava Titanicului, in largul coastelor Canadei, informeaza Rador.Acesta este disparut de 3 zile, cu cinci oameni…

- O companie aeriana de la noi a parcurs cu succes prima dintre cele trei etape impuse de procedura de autorizare, pentru operarea de zboruri in Statele Unite ale Americii, conform unui comunicat al companiei.

- Statele Unite considera ca foarte așteptata contraofensiva ucraineana va duce la recucerirea de catre Kiev a unui "teritoriu semnificativ din punct de vedere strategic", a declarat Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui american Joe Biden, informeaza CNN, scrie…

- In urma cu noua ani, a fost dezvelita prima copie din tara a Statuii Libertatii de la New York, monumentul amplasat intr-un orasel de provincie din Prahova, situat la aproximativ 15 kilometri de municipiul Ploiesti, fiind un simbol al prieteniei dintre Romania si Statele Unite ale Americii.