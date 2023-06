Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, creatorul ChatGPT, testeaza modul in care se poate obține o contribuție larga la deciziile care au impact asupra inteligenței sale artificiala, a declarat luni președintele sau, Greg Brockman, potrivit Reuters.

- Italia a alocat luni 30 de milioane de euro (33 de milioane de dolari) pentru a imbunatați competențele acelor angajați ale caror locuri de munca ar putea fi cel mai mult amenințate de avansul automatizarii și al inteligenței artificiale, scrie Reuters. Potrivit Fondo per la Repubblica Digitale (FRD),…

- ​Google, care in ultimul deceniu a dezvoltat mai multe tehnologii pentru AI și cercetatorii au publicat numeroase lucrari in domeniu, risca sa-și piarda avantajul in fața comunitații open-source, avertizeaza un inginer al companiei. Google a lansat in ultimii ani multe tehnologii esențiale de AI, insa…

- Ziua de 25 aprilie a fost una importanta pentru țara noastra, pentru ca a fost ales noul judecator roman de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) din Strasbourg. Sebastian Radulețu a fost ales ca judecator la CEDO, la finalul mandatului Iuliei Motoc, care in prezent este judecatoare la Tribunalul…

- Un europarlamentar roman coordoneaza, in Parlamentul European, proiectul de regulament AI Act, prin care Uniunea Europeana iși propune sa fie primul spațiu care reglementeaza tehnologiile de inteligența artificiala, la nivel mondial. „Scriem reguli pentru reglementarea tehnologiilor de genul ChatGPT,…

- Viitorii someri ChatGPT au competente intelectuale. La finalul lunii martie, sute de experti din intreaga lume, printre care si Elon Musk, au semnat un apel pentru o pauza de sase luni in dezvoltarea inteligentei artificiale, pana cand efectele vor fi cunoscute, minimalizandu-se astfel riscurile. ChatGPT,…

- OpenAI a scos ChatGPT din funcțiune in Italia, dupa ce autoritatea guvernamentala pentru protecția datelor – Garante – a interzis temporar vineri chatbotul și a lansat o ancheta privind presupusa incalcare a normelor de confidențialitate de catre aplicația de inteligența artificiala. Garante a acuzat…

- La inceputul acestei saptamani, unii dintre utilizatorii ChatGPT au observat ca in propriul cont apar informatii si discutii care nu le apartin. Pentru a investiga si rezolva problema, OpenAI a blocat pentru o mare parte a zilei de luni accesul la chatbot. Acum, compania vine sa explice ce s-a intamplat…