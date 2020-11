Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, vineri, ca va continua pana in ultimul moment negocierile cu Uniunea Europeana, subliniind ca este posibil un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit noteaza Mediafax. "Astept sa il primesc pe negociatorul UE, Michel Barnier, si echipa lui, la Londra,…

- Negocierile directe la nivel inalt intre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au fost suspendate, joi, dupa depistarea unui caz de coronavirus in echipa europeana, relateaza agentia Reuters. Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, si omologul sau britanic, David Frost, au…

- Discutiile post-Brexit dintre negociatorul Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si omologul sau britanic, David Frost, au fost suspendate din cauza unui caz de COVID-19 in echipa europeana, a anuntat joi Barnier pe Twitter, transmite AFP. "Unul dintre negociatorii din echipa mea a fost…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Regatul Unit si UE reiau joi dupa-amiaza negocierilor privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, a anuntat miercuri negociatorul-sef britanic David Frost, in urma unui apel al negociatorului-sef european Michel Barnier, relateaza Reuters. "Discutii intensive se vor desfasura in fiecare zi…

- Negociatorii sefi pentru Brexit ai UE si Marii Britanii s-au intalnit joi la Bruxelles pentru a incerca sa evite intreruperea negocierilor privind viitoarea relatie bilaterala comerciala, in pofida dorintei executivului de la Londra de a reveni asupra conditiilor agreate initial, informeaza AFP. Negociatorul…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…