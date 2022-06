Nedreptate corectată în Parlament. Amenzile din cauza PLF, anulate! Cum pot fi recuperați banii Proiect de Lege privind stabilirea unor masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate in temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania a trecut miercuri, 29 iunie, de Camera Deputaților, for decizional. Pe scurt, amenzile pentru necompletarea formularului de localizare a pasagerului (PLF) in perioada […] The post Nedreptate corectata in Parlament. Amenzile din cauza PLF, anulate! Cum pot fi recuperați banii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

