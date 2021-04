Stiri pe aceeasi tema

- O specie de cafea nemaiintalnita in salbaticie de decenii a fost redescoperita in padurile tropicale din Sierra Leone. Aceasta descoperire ar putea contribui, potrivit oamenilor de stiinta, la asigurarea viitorului pentru aceasta marfa valoroasa, amenintata de schimbarile climatice, potrivit Reuters.…

- Autorizarea vaccinului Sputnik V se afla in analiza Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), deși executivul comunitar nu și-a manifestat interesul pentru acest vaccin. Rusia a incheiat acorduri pentru a furniza vaccinul anti-COVID catre peste 40 de țari, in condițiile in care națiunile mai sarace…

- Oamenii de știința au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu noul coronavirus cu aproape 22%. Aceștia au gasit mutația genetica in toate probele de ADN ale scheletului omului din Neanderthal, dar și la aproximativ 30% din probele de ADN prelevate de la locuitori europeni…

- Schimbarile nefavorabile de mediu, creșterea populației și scaderea nivelului de trai, constituie elementele principale ale unui fenomen ingrijorator. 1,2 miliarde de oameni și-ar putea parasi locuințele pana in anul 2050, potrivit unui raport dat publicitații de un centru internațional de cercetare.…

- Veniturile din servicii ale Vodafone România, al doilea mare operator local de comunicații mobile, au atins valoarea de 193 milioane de euro în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2020, în scadere cu 2,1% fața de perioada similara a anului precedent, a anunțat miercuri compania.…

- Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian…

- Platforma de mesagerie privata WhatsApp a pierdut milioane de clienți in favoarea concurenților sai, Signal și Telegram, din cauza condițiilor de folosire a datelor personale ale utilizatorilor, informeaza The Guardian . Exodul a fost atat de mare incat WhatsApp a fost nevoita sa amane punerea in aplicare…