Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru i-a obișnuit pe telespectatorii de la Antena 1 cu glumele pe care le spune in fiecare dimineața la Neatza cu Razvan și Dani. In aceasta dimineața, asistenta TV a spus un banc despre cel mai iubit și apreciat barbat din intreaga lume. Vedeta a reușit sa le aduca zambetul pe buze colegilor…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, aduce la Antena 1 un mix irezistibil de adrenalina, emoții, tensine și umor, intr-o competiție cu 18 probe spectaculoase. Din 5 februarie, in fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, timp de 6 saptamani, telespectatorii…

- Alaturarea Ramonei Olaru la echipa Neatza cu Razvan și Dani i-a adus vedetei nu doar un capital de imagine, ci și venituri pe masura, la care se adauga contracte de imagine care au venit pe parcurs. Deși se bucura de un statut financiar, care ii permite sa se rasfețe și sa iși cumpere ce iși […] The…

- Așa mama, așa fiica! Acest lucru se vede de la distanța cand vine vorba de relația dintre Daniela Gyorfi și fiica ei, Maria. Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar cunoscuta cantareața de la noi. Iata ipostaza in care a fost…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Alina Petre. Vedeta iși sarbatorește fiica, iar cu aceasta ocazie a postat o imagine alaturi de tanara. Cele doua au o relație apropiata. Cum s-au afișat de curand.

- Ramona Olaru a spus gluma zilei de 1 Decembrie. Așa cum i-a obișnuit pe colegii sai de la Neatza cu Razvan și Dani, dar și pe telespectatorii de la Antena 1, asistenta TV dezvaluie zilnic banc-uri in emisiune și reușește sa aduca zambetul pe buze tuturor. Iata ce gluma a spus in aceasta dimineața!

- Mihai Bobonete și echipa lui aveau susținut un spectacol de stand-up la Dublin, insa din cauza protestelor care au izbucnit, acesta a fost anulat. Mihai Bobonete a explicat totul pe contul de Instagram. Noaptea trecuta au avut loc proteste in Dublin, dupa ce cinci persoane au fost injunghiate, printre…

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…