Stiri pe aceeasi tema

- Ce amenzi se dau pentru folosirea incorecta a voucherelor sociale? Ce amenzi se dau pentru folosirea incorecta a voucherelor sociale? Romanii care beneficiaza de vouchere sociale pot primi amenzi usturatoare daca nu respecta regulile de folosire a acestora, transmite Realitatea Plus. Totul dupa ce Guvernul…

- In momentul de fața, India este cel mai mare producator de zahar din lume și al doilea cel mai mare exportator din lume, pe primul loc fiind Brazilia. La doar cateva zile dupa ce a interzis exporturile de grau, India a restricționat vanzarea de zahar pe piețele internaționale. Zaharul va fi mai scump…

- Guvernul va oferi credite tinerilor care vor face nunta, botez, pentru a plati creșa sau gradinița copilului sau pentru a-și cumpara o noua mașina. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, este vorba despre un program care va fi adoptat in viitorul apropiat. Guvernul va da bani pentru nunți și botezuri Este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Vladimir Putin este „vinovat” de criza economica actuala, care a dus la inflație și scumpiri in toata lumea, dupa declanșarea razboiului in Ucraina. „Inflatia este doar un factor si ca sa incep cu un raspuns simplu, am toata increderea ca Guvernul a luat…

- Romania este principala sursa de materie prima pentru Uzina Metalurgica Moldoveneasca din Rabnița. Fierul vechi importat din Romania in regiunea separatista transnistreana a Republicii Moldova permite acestei intreprinderi siderurgice din stanga Nistrului sa se mențina pe linia de plutire. Uzina este…

- Guvernul adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de masa si cazare. Pentru plata acestor sume se vor aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ratele la banci vor putea fi amanate. Marcel Ciolacu: Guvernul a ajuns la un acord cu bancile Romanii care au credite pe persoana fizica ar putea beneficia iar de posibilitatea suspendarii ratelor pe o perioada de pana la 10 luni. Propunerea, facuta inițial de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a fost…

- Romanii primesc noi vești despre programul Rabla 2022. Ce valoare vor avea de acum ecobonusurile și primele de casare? Guvernul a aprobat chiar astazi bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu si al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Despre ce sume este vorba și…