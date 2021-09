Stiri pe aceeasi tema

- Evander Holyfield si Vitor Belfort se vor intalni sambata, intr-un meci de box care va avea loc la Hard Rock Hotel&Casino din Hollywood, Florida, SUA. Comentatorul evenimentului va fi Donald Trump, informeaza EFE, citata de Agerpres . Fostul presedinte american a semnat un contract in acest sens, Donald…

- Fostul lider de la Casa Alba, Donald Trump a semnat un contract pentru a comenta meciul de box dintre Evander Holyfield si Vitor Belfort, programat sa aiba loc sambata in Florida, informeaza EFE.

- Fostul presedinte american Donald Trump a semnat un contract pentru a comenta meciul de box dintre Evander Holyfield si Vitor Belfort, programat sa aiba loc sambata in Florida, informeaza EFE.

- Evander Holyfield, care nu a mai boxat de peste 10 ani, va urca în ring împotriva lui Vitor Belfort, într-un meci demonstrativ. Confruntarea de pe 11 septembrie va fi comentata de Donald Trump, împreuna cu fiul sau. Potrivit societatii Triller, Donald Trump Jr, fiul fostului…

- Fostul presedinte american Donald Trump a semnat un contract pentru a comenta meciul de box dintre Evander Holyfield si Vitor Belfort, programat sambata in Florida, informeaza EFE. Potrivit societatii Triller, Donald Trump Jr, fiul fostului presedinte, se va alatura tatalui sau la Hard Rock Hotel&Casino…

- Evander Holyfield, care nu a mai urcat în ring de peste 10 ani, va boxa contra lui Vitor Belfort, 44 de ani, într-un meci demonstrativ.Lupta de pe 11 septembrie trebuia sa îi aiba protagoniști pe Oscar De La Hoya și brazilianul Vitor Belfort. De La Hoya a fost nevoit sa se…

- Evander Holyfield, care in curand va implini 59 de ani si nu a mai urcat in ring de peste 10 ani, revine in competitie, sambata, la meciul cu brazilianul Vitor Belfort, 44 de ani, intr-un meci demonstrativ, potrivit news.ro. Citește și: Poziție FERMA a șefului DNA in fața judecatorilor din…

- Urmatoarele alegeri prezidentiale vor avea loc in Statele Unite in anul 2024, insa Donald Trump stie deja ce planuri are pentru acestea… Respectiv a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale. Afirmatia fostului lider de la Casa Alba a fost facuta in cadrul unui eveniment de tip „town hall”,…