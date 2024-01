Neamţ: Zeci de fermieri au protestat pe centura municipiului Roman şi pe DN2 Zeci de fermieri au protestat, luni, blocand circulatia pe centura municipiului Roman si pe o portiune din DN2 care tranziteaza orasul, raliindu-se, astfel, la protestele nationale. Au participat reprezentanti ai marilor si micilor fermieri, cu tractoare, camioane si masini mici. Pe unele dintre utilaje au fost arborate drapele, dar si mesaje prin care se solicita Guvernului facilitati pentru agricultori. La un moment dat, circulatia pe DN2, pe podul peste Moldova, a fost paralizata aproape complet dupa ce fermierii au ocupat cu utilajele ambele benzi de circulatie si au mers cu circa 3 kilometri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

