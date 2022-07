Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, o femeie si un barbat, au murit inecate in apele raului Timis. Trupurile lor au fost gasite de scafandri dupa aproape trei ore de cautari. Cei doi erau concubini si aveau impreuna doi copii: o fetita de 10 ani si un baietel de 11 ani. S-a intamplat duminica dupa amiaza in localitatea…

- O femeie de 34 de ani si un barbat de 39 de ani s-au inecat duminica, 26 iunie, in apele raului Timiș, in zona localitații Costeiu, relateaza publicația Opinia Timișoarei , care preia informații furnizate de ISU Timiș. Cei doi nu au mai putut fi salvați, chiar daca la fața locului a fost o adevarata…

- Un barbat de 39 de ani si o femeie de 34 de ani au murit inecati dupa ce au intrat in raul Timis sa se racoreasca. Dupa aproximativ doua ore de cautari, cei doi au fost gasiti inecati.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IPJ Neamt au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind exploatarea ilegala de catre reprezentantii unei firme a 15.000 metri cubi de agregate minerale din albia raului Moldova, ceea ce a produs un prejudiciu de circa 700.000 lei.…

- Pompierii din Bacau au intervenit, duminica dupa amiaza, 19 iunie, pentru salvarea unei persoane care disparuse in apele raului Bistrita. Barbatul a fost gasit dupa cateva ore de catre echipele de interventie, iar echipajul de la Serviciul de Ambulanta a declarat decesul.

- Un copil de 5 ani a cazut in apele raului Cugir. Medicii il resusciteaza pentru a-i salva viața Un baiețel in varsta de aproximativ 5 ani, din Cugir, a cazut in raul Cugir, luni, 13 iunie, in jurul orei 13.00. Potrivit IPJ Alba, acesta a fost scos din apa, iar in prezent este supus manevrelor de resuscitare.…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt afirma ca mai multe oi au ramas in zona podului peste Siret care s-a prabusit, ele fiind in viata, astfel ca se cauta solutii pentru a le scoate de acolo. Specialistii de la Inspectoratul de Stat in Constructii au transmis ca in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de vreme instabila, valabila in cursul acestei zile, in cinci judete din Transilvania, Maramures si Moldova, potrivit site-ului ANM, meteoromania.ro . Conform prognozei de specialitate, in intervalul orar 15:00 – 22:00,…