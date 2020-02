Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, fiind banuite de comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și incaierare. “La data de 13 februarie, polițiștii din Poliției orașului Tirgu Neamț au fost sesizați cu privire la faptul ca pe o strada din Tirgu Neamț…

- Un individ de 35 de ani, care, “din senin”, a agresat un barbat de 39 de ani, in timp ce se afla in incinta unei unitati economice, a fost incatusat de politisti. “Polițiștii din cadrul Poliției orașului Tirgu Neamț au fost sesizați, la data de 29 ianuarie, de catre un barbat de 39 de ani, […] Articolul…

- Un barbat in virsta de 26 de ani, din Vinatori-Neamt, a fost saltat de “mascati, vineri, de Ziua Unirii Principatelor, fiind acuzat ca i-a dat in cap unei femei, pe o strada din Tirgu Neamt si i-a furat geanta in care avea 500 de lei. “Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului…

- Accidentul rutier produs simbata, 25 ianuarie, la Pipirig si soldat cu trei victime a fost provocat de faptul ca soferul autoturismului a adormit la volan. Aceasta este concluzia cercetarilor efectuate de politistiii nemteni. “Din primele cercetari efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamt continua activitațile de cautare in vederea depistarii numitei Toader Alexandra-Diana, de 30 de ani. “Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamt au fost sesizați, la data de 23 ianuarie,…

- Un tinar din Neamt a platit nu mai putin de 85.000 de lei unui individ care il santaja si il ameninta cu acte de violenta. Autorul infractiunii, in virsta de doar 19 ani, a fost retinut pentru 24 de ore. „Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Tirgu Neamț au identificat un…

- Doi barbati condamnati definitiv au picat recent in plasa politistilor nemteni. Primul a intrat pe mina oamenilor legii un barbat de 37 de ani condamnat la un an si patru luni de inchisoare pentru contrabanda. “La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Tirgu-Neamț au depistat…

- ■ compania ApaServ a anuntat prelungirea programului de furnizare a apei cu presiune scazuta ■ sint vizate orasele Tirgu Neamt si Roman ■ la fel vor sta lucrurile in comunele Vinatori Neamt, Agapia si Baltatesti, tot din caza scaderii nivelului hidrostatic din puturi ■ Compania ApaServ a anuntat faptul…