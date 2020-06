Stiri pe aceeasi tema

- ■ unul dintre inculpati a contestat sentinta ■ nu si cel care a fost condamnat la pedeapsa maxima prevazuta de legea penala ■ este vorba de o cauza cu tepe prin metoda Accidentul ■ grupul a fost destructurat in noiembrie 2017 ■ Procesul in care unul din inculpati a fost condamnat la cea mai mare […]…

- ■ nivelul pierderilor inregistrate de companie ar fi de circa 7 milioane si jumatate de lei ■ intoarcerea la preturile din 2017 inseamna un dezastru financiar pentru operatorul de apa si canalizare ■ nemtenii au simtit "dezastrul" pe pielea lor ori de cite ori s-a scumpit apa ■ Victoria de etapa a Primariei…

- Un batrin in virsta de 87 de ani a suferit arsuri pe fata si miini in urma unui incendiu izbucnit pe 5 mai la o magazie dintr-o gospodarie din localitatea Marmureni, comuna Oniceni. “In urma unui apel la 112 in jurul orei 08.40, pompierii romașcani au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui…

- Conform raportarii primite de la Direcția de Sanatate Publica Neamț, la data de 02.05.2020 sunt 231 de persoane aflate in carantina, 1.072 persoane ieșite din carantina, 415 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 7.668 persoane ieșite din izolare. “In vederea respectarii restricțiilor impuse ca…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, Toader Mocanu, a demisionat din functie invocind motive de sanatate, conform www.mesagerulneamt.ro. Manager interimar va fi Florin Apostoae, fost sef al Spitalului Tirgu Neamt. Demisia lui Toader Mocanu vine dupa ce prefectul de Neamt, George Lazar,…

- ■ liberalul Hopsa acuza PSD, ALDE si PMP ca au respins un proiect ce prevedea ca 500.000 de lei sa ajunga la o asociatie care a sprijinit Spitalul Judetean Consilierul judetean liberal Florin Hopsa a formulat un atac dur dupa sedinta de CJ de luni, 30 martie. El acuza majoritatea PSD-ALDE-PMP ca a respins…

- ■ au fost donate 15.000 de masti de protectie si manusi de unica folosinta ■ ele au ajuns la Spitalul Judetean, la diverse persoane si familii ■ „Este un gest simplu, nu trebuie neaparat mediatizat, pentru ca aveam aceste masti si manusi; erau mai multe decit aveam noi nevoie. Am considerat ca este…

- Un tinar in in virsta de 28 de ani, din Zanesti, condamnat la trei ani si noua luni de inchisoare pentru conducere fara permis, uz de fals si complicitate la fals material, a fost prins recent de politisti si trimis la penitenciar. “La data de 16 martie, in baza investigațiilor efectuate de catre polițiștii…