- Sfantu Gheorghe, 28 apr /Agerpres/ - Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna au efectuat, miercuri, perchezitii la sediile unor firme si domiciliile unor persoane banuite de inselaciune, fals material in inscrisuri si uz de fals in contracte de consultanta. …

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale audiaza, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza, miercuri dimineata, un numar de 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor…

- Trei persoane au fost arestate preventiv si alte doua sunt arestate la domiciliu, fiind banuite de trafic de migranti si constituirea unui grup infractional organizat, ancheta in acest caz fiind efectuate de catre polițiștii The post Trei persoane retinute de DIICOT, dupa perchezitii in Timișoara și…

- Politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Prahova efectueaza, joi, zeci de perchezitii in patru judete si in municipiul Bucuresti intr-un dosar privind infractiuni prevazute de Codul Fiscal, prejudiciul estimat cauzat statului fiind de 200.000 de lei. Potrivit unui…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale au efecutat marți percheziții la sediul un cabinet stomatologic neautorizat, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarșirea mai multor infracțiuni de inșelaciune…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, fac mai multe percheziții, marți dimineața, in București, Ilfov și Tulcea intr-un dosar…