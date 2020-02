Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in virsta de 49 de ani, din Dragomiresti, a fost data disparuta de mama ei, pe 10 februarie, politistii facind apel la nemteni in incercarea de a-i da de urma. “Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Secției de Poliție Rurala Ștefan cel Mare continua activitațile…

- ■ inculpatul de 36 de ani a batut-o crunt pe femeia cu care traia ■ victima a ajuns la spital in coma, dupa ce a zacut doua zile in casa ■ ucigasul are de achitat daune catre cei 2 copii minori ai victimei ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au pus punct procesului in care […] Articolul Neamt:…

- Vintul puternic, judetul Neamt fiind sub cod galben, din acest motiv, pina pe 3 februarie, ora 20, provoaca probleme, fiind semnalate numeroase incendii de vegetatie. Unul dintre acestea, produs in noaptea de simbata spre duminica, a fost cauzat de… un scurtcircuit electric. Un cablu electric rupt de…

- ■ meteorologii anunta o depreciere a regimului termic ■ in cea mai rece zi a saptaminii viitoare vor fi 0 grade ■ minimele nocturne scad pina la -6 grade ■ sint anuntate precipitatii, ploaie si lapovita ■ In ultima luna de iarna din acest sezon vremea pare ca schimba foaia si daca pina acum au […] Articolul…

- ■ pe 3 ianuarie 2020, un satean din Ion Creanga si-a atacat nevasta cu un cutit ■ i-a provocat leziuni care au necesitat pentru vindecare 18 - 20 de zile de ingrijiri medicale ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au finalizat urmarirea penala si au trimis pe masa judecatorilor…

- O batrina in virsta de 77 de ani a ajuns la spital, in noaptea de joi spre vineri, 16 spre 17 ianuarie, dupa ce locuinta i-a luat foc din cauza cosului de fum. “In urma unui apel la 112, din jurul orei 04.45, pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț, cu doua autospeciale de stingere și […] Articolul…

- ■ un nemtean a reclamat ca a fost injunghiat, dar sustinerea lui s-a dovedit a fi falsa ■ a primit o amenda de 15 milioane de lei vechi ■ in 48 de ore, jandarmii au aplicat amenzi de 17.000 de lei ■ Jandarmii nemteni au amendat un individ din Roman cu suma de 1.500 de […] Articolul Neamt: A reclamat…

- Un tinar de 26 de ani, din localitatea Raucesti, a ajuns in arestul IPJ Neamt, pe 11 ianuarie 2020, fiind retinut pentru 24 de ore dupa ce oamenii legii au fost nevoiti sa faca uz de arma pentru a-l trage pe dreapta. Initial ar fi trebuit oprit in cadrul unui control de rutina, fapt pentru […] Articolul…