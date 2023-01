Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 ani a fost accidentat mortal, duminica seara, de un tren de marfa, in localitatea Horia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Politistii iau in calcul un act suicidal avand in vedere ca tanarul se afla intins pe sine si nu a reactionat…

- O femeie din judetul Iasi a fost ranita intr-un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, pe drumul european DN 2 – E 85, in afara localitatii Sabaoani din judetul Neamt, informeaza Agerpres. Conform IPJ Neamt, victima se afla intr-o autoutilitara condusa de un iesean in varsta de…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca victima se afla intr-o autoutilitara condusa de un iesean in varsta de 40 ani.„Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 40 ani, din judetul Iasi, ar fi intrat in coliziune…

- Un tanar in varsta de 23 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat concubina in varsta de 42 ani, din localitatea Nisiporesti, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt. Barbatul a fost initial retinut de politisti, pentru 24 ore, in urma agresiunii…

- Un tanar in varsta de 23 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat concubina in varsta de 42 ani, din localitatea Nisiporesti, judetul Neamt, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Barbatul a fost initial retinut de politisti…

- Un tanar, de 22 de ani, din localitatea Grinties, județul Neamț, a fost depistat de politistii rutieri in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare, desi avea suspendat dreptul de a conduce, iar oamenii legii au constatat si ca pentru incarcatura de material lemnos nu existau documentele legale…

- Un minor in varsta de 17 ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat, luni, un accident rutier in localitatea Trifesti, soldat cu trei persoane ranite, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un minor,…

- Un adolescent aflat sub influenta bauturilor alcoolice a provocat luni un accident rutier in localitatea Trifesti, soldat cu trei raniti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, citat de Agerpres. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un minor, de 17…