- Este o groapa ca multe altele din Craiova. In fapt, nu a fost initial nici macar o groapa. A fost un rond in care era candva plantat un copacel. Un spatiu marcat cu borduri ca multe altele de pe marile bulevarde ale orasului. Acesta se afla pe strada A.I Cuza vizavi de McDonalds. Aici au fost marcate…

- Ciolacu: Simona Bucura-Oprescu and Natalia Intotero - proposed for Labour and Family portfolios. The National Political Council of the Social Democratic Party (PSD) decided on Monday, by vote, to propose Simona Bucura-Oprescu for the position of Minister of Labour and Social Solidarity and Natalia…

- Aflandu-se la bordul celebrului tren Orient Express, care a efectuat de curand o calatorie de la Paris la Istanbul, Craig Turp-Balazs, jurnalist britanic, și-a expus impresiile dupa cele doua opriri din Romania, la Sinaia și București.

- Tragedie intr-o localitate din județul Cluj! O copila de 3 ani s-a inecat intr-o groapa adanca, plina cu apa, sapata de parinții ei. Tragedia a avut loc in localitatea Finișel din Cluj. Fetița de 3 ani a fost gasita inconștienta de catre mama acesteia. Micuța a cazut intr-o groapa sapata in spatele…

- Dupa cum stiti, in urma cu aproximativ doua luni, am avut initiativa organizarii acestui eveniment sportiv inedit pentru orasul Carei. Am profitat de experienta domnilor Bogdan Georgescu si a lui Tabi Zsolt si impreuna am initiat o prima intalnire cu conducatorii cluburilor si asociatiilor sportive…

- Audierea candidatilor pentru a ocupa functiile de ministri in Cabinetul Ciolacu va incepe miercuri,de la ora 10.00, iar votul de investitura va avea loc in cursul zilei de joi. Marcel Ciolacu si ministrii PSD in viitorul guvern Foto: Inquam Photos / George Calin Lista ministrilor si Programul de guvernare…

- Sa privim in ansamblu și realist ceea ce se intampla de foarte mult timp, cu mici excepții, in țara noastra, in zona financiara. Este dificil sa fim deasupra actorilor-cheie ai lumii financiare din Romania, avand in vedere “combinațiile” interne și externe, oficiale sau chiar in afara legii care le…

- V. Stoica Albia paraului Dambu trece prin perioade lungi de transformare in groapa de gunoi, urmate de unele mult mai reduse de curațenie, cand singura apa curgatoare din Ploiești este curata și neintrerupta de resturi menajere, de haine, chiar și de aparatura veche, numai buna de aruncat la fier vechi…