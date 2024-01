Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 8 ianuarie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treaba, iar alaturi de Nea Marin vor fi, și de aceasta data, Liviu Varciu și…

- Directorul prognozei meteo ANM, Florinela Georgescu a anunțat in duminica seara, in direct la Antena 3 CNN, cum va fi vremea in țara noastra de Craciun și Revelion 2023 și la ce ar trebui sa ne așteptam. „In ceea ce privește sarbatorile de iarna, raspunsul cel mai simplu pe care il pot da acum este…

- Prima sentinta definitiva in Dobrogea pentru savarsirea infractiunii de "lovirea sau orice acte de violenta savarsite impotriva unui medic, asistent medical, sofer de ambulanta, ambulantier, sau oricarui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflate in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Andreea Perju se alatura distributiei serialului de comedie Bravo, tata!, ce va avea premiera duminica, de la 20:00, la Antena 1. Serialul ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru barbați din medii comp

- Nea Marin se reintoarce la Antena 1 cu nuiaua sa celebra și iși propune sa altoiasca și pe viitor concurenții, dar o va face ” pe bani mai mulți”, dupa cum a dat din casa populara gazda de emisiuni. Pe numele sau Marin Barbu (65 de ani), alias neoașul Nea Marin, gazda emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți…