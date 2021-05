Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au reușit sa acorde primul ajutor celor doi turiști, care se afla acum in afara oricarui pericol. Aceștia se aflau la schi in momentul in care au fost surprinși de avalanșa și erau echipați corespunzator.Potrivit salvatorilor ajunși la fața locului, unul dintre turiști a fost ingropat parțial.…

- Ca in fiecare an si in 2021 putem sa urmarim la televizor principalele competitii, indiferent ca vorbim de fotbal sau tenis, competitii din Romania, Europa si din toata lumea. In cazul competitiilor de fotbal, principalii furnizori sunt cei de la DigiSport si Telekom Sport. Momentan, nu exista vren…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Au trecut 167 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți ingineri constructori romani, pionier al tehnicii mondiale in proiectarea și construirea podurilor, Anghel Saligny. Numele lui Anghel Saligny este legat, fara indoiala, de cea mai importanta lucrare…

- Publicat: apr. 18, 2016 Facebook reamintește un articol al lui Lucian-Avramescu publicat acum fix cinci ani. O mai fi ceva actual din el?! De astazi, gimnastica artistica impartașește soarta prazului. Importam praz din Egipt. Deocamdata nici rușii și nici chinezii nu-s dispuși sa vanda Romaniei nadiicomaneci…

- La „Foisor” se facea implant de tesut osos. Spitalul avea acreditare pentru asta. Pe 11 aprilie a.c. expira. Acum, degeaba ai mai cere aceasta acreditare, caci la „Foisor” nu mai sunt pacienti cu probleme ortopedice. Vlad Voiculescu nu s-a expus suspiciunilor care s-ar fi ivit daca ar fi refuzat si…

- Doi barbați de 34 și 59 de ani din Caraș-Severin sunt cercetați dupa ce au furat din Dunare doua geamanduri folosite pentru dirijarea traficului naval. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiștii de la Postul de Poliție Transporturi Navale Moldova Veche au recuperat doua geamanduri cu semnalizare…

- Senatorul Diana Șoșoaca susține ca „toate partidele o vor”. Despre o eventuala intrare in PSD, parlamentarul a spus ca deocamdata „ii e bine independent”. „Eu trebuie sa ma inscriu in toate partidele, ca toate ma vor. E pe principiul daca ea nu ne vrea, noi o vrem. Deocamdata mi-e bine independenta…

- Surse politice apropiate de subiect, citate de Antena3.ro, susțin ca Diana Șoșoaca ar negocia cu PNȚCD. Diana Șoșoaca s-a implicat de curand in rezolvarea problemei minerilor din Valea Jiului, alaturi de europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes. Fapt care a facut ca mai multe sa susțina ca Diana Șoșoaca…