- Carlsberg a intrerupt legatura cu afacerile sale din Rusia si refuza sa negocieze cu Moscova, care a confiscat activele companiei din Rusia, a declarat, marti, directorul general Jacob Aarup-Andersen.

- Multiplul campion mondial și european la kempo, Yani Zaharia și-a extins orizonturile și s-a lansat și in lumea afacerilor. El deține de aproape doi ani o sala de jocuri pe PlayStation și narghilea, care are mare succes in randul tinerilor. Spune ca ideea i-a venit in timpul pandemiei și ca afacerea…

- SpaceX si ESA semneaza un acord pentru lansarea unor sateliti-cheie europeniSpaceX a semnat un acord pentru lansarea pe orbita a patru dintre satelitii-cheie europeni de navigatie si comunicatii, informeaza luni Reuters care citeaza The Wall Street Journal. Comisia Europeana, organul executiv…

- 240 de cetateni romani s-au deplasat la granita cu Egiptul dupa ce au solicitat autoritatilor romane sa fie evacuate din Fasia Gaza, au precizat surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, autoritatile romane sunt in contact cu cetatenii romani si sunt pregatite sa le ofere transportul cu autocare…

- Rusia a distrus aproape 300.000 de tone de cereale din iulie și pana in prezent, in atacuri asupra porturilor și navelor ucrainene, a declarat vineri guvernul ucrainean, subliniind amenințarea razboiului la adresa securitații alimentare globale, potrivit Reuters.

- Administratia Joe Biden este in discutii cu Vietnamul in legatura cu un acord pentru cel mai mare transfer de arme din istorie intre fostii adversari din Razboiul Rece, potrivit unor doua persoane familiarizate cu un acord care ar putea enerva China si ar putea lasa Rusia pe margine, transmite Reuters.Un…

- Doua nave de marfa s-au indreptat sambata catre porturile ucrainene, a declarat pentru Reuters viceprim-ministrul Oleksandr Kubrakov, devenind primele nave care au folosit un coridor temporar pentru a naviga in porturile Marii Negre si a incarca cereale pentru pietele africane si asiatice, transmite…

- Sanctiunile occidentale impotriva Rusiei sporesc cererea de masini produse din China, iar aceasta crestere ar putea continua atata timp cat aceste sanctiuni raman in vigoare, a declarat luni un director al asociatiei auto din China, citat de Reuters.Producatorii de automobile chinezi cauta, de asemenea,…