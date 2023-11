Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a inceput acțiunea penala impotriva fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila dupa sesizarile Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului. FACIAS a semnalat

- Profesoara de politici publice comparate la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma, Alina Mungiu-Pippidi susține, intr-un interviu pentru Libertatea, ca ancheta DNA trebuie sa demonstreze ca Florin Cițu și Vlad Voiculescu au primit un comision pentru a cumpara vaccinurile anti-COVID. In caz contrar,…

- Victor Ciutacu a explodat in scandalul vaccinurilor: Reziștilor, v-ați pregatit bagajelul? Ați invațat versurile capodoperei La Chilia-n port?Victor Ciutacu a explodat, pe Facebook, dupa cererea DNA de urmarire penala a foștilor miniștri Florin Cițu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila in dosarul achiziției…

- Florin Citu a reactionat la ancheta DNA cu privire la tunul de un miliard de euro cu vaccinurile din pandemie, unde este vizat alaturi de foștii miniștri ai Sanatatii, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila.

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata din Timișoara in cazul unei rețele specializate pe traficul de droguri. Oamenii legii au descins in 9 locații din Timiș, Cluj și Mehedinți de unde au ridicat peste un kilogram de cocaina, peste un kilogram de 3CMC, dar și canabis, ecstasy și LSD. Unul dintre…

- Acțiuni ale polițiștilor locali, in ultima saptamana, la Timișoara. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 40.000 lei asociațiilor de proprietari care nu au colectat corect deșeurile, proprietarilor care nu și-au ingrijit terenurile, dar și celor care au abandonat gunoi pe domeniul public. Verificarile…

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata in cazul unui barbat de 40 de ani, in Timiș. Oamenii legii au percheziționat casa in care locuiește și au gasit in curte o plantație outdoor de canabis. Individul a fost arestat preventiv.

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unei femeie de 53 de ani, cetațean sarb, in Vama Cenad. Oamenii legii fac cercetari dupa ce au descoperit ca femeia calatorea impreuna cu nepotul ei, de cinci ani, iar micuțul era semnalat ca fiind disparut din Germania. Copilul a fost preluat de DGASPC Timiș.