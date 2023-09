Ne ajuta fluorizarea sa nu mai avem dinții sensibili? Fluorizarea dentara poate face diferența in cazul pacienților care se confrunta cu aceasta problema, deoarece are rolul de a scadea gradul de sensibilizare. Medicul stomatolog Sorina Stroe, asistent universitar doctor, explica in ce consta acest tip de tratament și cat de eficient este. Cum putem trata sensibilitatea dentara? „Chiar daca nu este o metoda rapida, fluorizarea este cea mai la indemana soluție pentru a trata sensibilitatea dentara. Fie ca o facem in cabinetul stomatologic sau acasa, dar neaparat cu produse recomandate de medic,…