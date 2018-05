Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca nici Legislativul si nici Executivul nu au in vedere nationalizarea Pilonului II de pensii, el precizand ca cei care au cotizat la fondurile obbligatorii adiinistrate privat nu vor pierde la pensie, scrie...

- ”Nu are nici Guvenul, nici Parlamenrul in intentie sa nationalizeze Pilonul II de pensii. Este o informatie eronata, este o minciuna”, a afirmat Dragnea intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri. Dragnea a adaugat ca „nu va pierde nimeni la pensie” si ca niciunul dintre cei care au cotizat…

- “Este o minciuna. Imi pare rau. Nu mai pot, nici nu mai vreau sa folosesc cuvinte mestesugite, este a nu stiu cata oara cand spune lucrul asta. Este o minciuna. Nu exista salariu, un venit mai mic decat in decembrie 2016. Si in zilele urmatoare au inceput ministrii in mod serios sa prezinte realitatea”,…

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama, adora sa faca sport Unul dintre cei mai iubiți președinți ai Statelor Unite ale Americii are și o soție pe masura, care l-a sprijinit și l-a pus mereu in valoare. Simpatizanții cuplului Obama se întrebau chiar…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu spune ca a optat doar pentru pilonul 1 de pensii, pe considerentul ca niciodata statul nu poate sa dea faliment. Ea a dat asigurari ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga…

- Fostul ofiter SPP Stefan Burlacu crede ca scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza este doar un joc politic. Fosta garda de corp la trei presedinti ai Romaniei - Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu - considera ca nu este intamplator ca acest scandat a izbucnit chiar…