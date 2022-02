NBA: Chicago Bulls vs Phoenix Suns - Secretul stă în dieta vegană În NBA, campionatul nord-american de baschet, luni noapte (marți, 8 februarie, de la ora 3:00 în România) se disputa un meci de mare interes. Vor sta fața-n fața Chicago Bulls (Conferința de Est, 33 de victorii-20 înfrângeri) și Phoenix Suns (Conferința de Vest, 42-10).

Conform specialiștilor, Phoenix Sus are a 3-a șansa la titlu (dupa Brooklyn Nets și dupa Golden State Warriors) și a doua la câștigarea Conferinței de Vest.



&"Taurii&" n-au emoții sa prinda play-off-ul (clasarea între primele 8). Sunt prevazuți cu a 5-a șansa la câștigarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

