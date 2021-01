Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei s-a angajat sa implementeze o politica bugetara sustenabila si va reduce deficitul, astfel incat sa nu puna in pericol perspectivele redresarii economice, in timp ce sprijinirea economiei si a sistemului de sanatate ramane prioritara, l-a asigurat miercuri ministrul Finantelor, Alexandru…

- Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie adoptat in cursul lunii februarie, iar dupa momentul respectiv statele membre pot trimite oficial Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta pentru evaluare si aprobare, a anuntat Ministerul de Finante, in urma reuniunii…

- Mecanismul de Redresare si Rezilienta reprezinta cea mai buna dovada a capacitatii Uniunii Europene de a invata din lectiile trecutului si de a livra rezultate concrete si operationale in pofida conditiilor de criza actuale", a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la reuniunea Consiliului…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut, vineri, o videoconferinta cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie, continuand astfel seria discutiilor initiate cu oficialii europeni. In cadrul discutiei, Hahn a precizat ca prefinantarea din Planul National de Redresare…

- Potrivit Miniterului de Finante, discutia a avut loc in contextul adoptarii legislatiei orizontale aferente acordului asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 si pachetului de redresare Next Generation EU (NGEU), agreat in cadrul Consiliului UE in 17 decembrie. ”Din acelasi pachet face parte si…

- Comisia Europeana estimeaza ca prefinantarea pentru proiectele din Planul National de Redresare si Rezilienta va putea fi pusa la dispozitia statelor membre pana in vara acestui an, in functie de evolutiile si eforturile acestora de a finaliza planurile nationale, informeaza Ministerul Finantelor…

- Portugalia preia de la 1 ianuarie presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, avand pe agenda pregatirea recuperarii post-COVID-19 si incheierea demersurilor care sa permita punerea in aplicare a Mecanismului de Rezilienta si Redresare, intr-un climat marcat de consecintele acordului privind Brexit-ul,…