Navigator român arestat în Dubai din cauza unei coincidențe de nume Cristian Pascu, un navigator din Constanța, se afla in spatele gratiilor in Dubai, dupa ce a fost arestat inaintea Craciunului din cauza unei confuzii nefericite legate de nume. Autoritațile din Dubai l-au confundat pe Pascu cu un infractor urmarit internațional care poarta același nume și are aceeași zi de naștere, incidentul avand loc chiar inainte de a-și continua calatoria spre China. Cristian Pascu, navigator și capitan de vas, a fost arestat in timpul unei escale la Dubai in drumul sau spre China. Confuzia a aparut din cauza identitații comune cu un infractor cautat la nivel internațional,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

