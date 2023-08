Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Kremlinul a promis miercuri, 12 iulie, prin vocea lui Dmitri Peskov, ca va raspunde cu "contramasuri" in cazul in care Ucraina va folosi bombe cu dispersie impotriva trupelor ruse, dupa ce Statele Unite au promis aceste controversate arme Kievului, relateaza The Moscow Times."Posibila utilizare a acestui…

- Rusia spera relațiile dintre Turcia și Ucraina sa nu fie indreptate impotriva sa, iar Moscova asteapta din partea Ankarei explicatii cu privire la incalcarea acordului referitor la comandantii Azov.

- Statele Unite ale Americii au decis sa furnizeze muniții cu dispersie Ucrainei "din disperare", dar aceasta masura nu va afecta determinarea Rusiei de a-și atinge obiectivele "operațiunii militare speciale" din Ucraina, a declarat vineri, 7 iulie, ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, potrivit…

- Washingtonul incurajeaza Kievul prin ignorarea atacului cu drone care a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, informeaza miercuri Reuters. Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene de marți, insa Kievul a negat ca a stat…

- ”Am vazut stirile si inca adunam informatii despre ce s-a intamplat. Ca principiu general, noi nu sustinem atacurile in interiorul Rusiei”, a spus un purtator de cuvant al Casei Albe, citat de Reuters. Oficialul american a adaugat ca Washingtonul este ”concentrat pe a furniza Ucrainei echipamentul si…

- Administratia de la Moscova a convocat, vineri, diplomati de rang inalt ai Ambasadei americane din Rusia pentru a denunta afirmatii ale lui Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Nationala al presedintelui Joe Biden, considerate incurajari ale atacurilor pe teritoriul rus."Diplomati de rang…

- Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, a acuzat vineri Statele Unite ca si-au coordonat actiunile cu Ucraina pentru atentate teroriste cu scopul de a submina stabilitatea Rusiei, transmite agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. In august anul trecut, a fost…