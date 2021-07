Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Navalnii iși indeamna, din inchisoare, suporterii sa se mobilizeze inaintea alegerilor parlamentare din toamna, dupa ce autoritațile au inchis zeci de site-uri care au legatura cu opozantul rus.

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anuntat, duminica, intr-un comunicat, ca persoanele care vor fi vaccinate in urmatoarea perioada vor participa la o loterie prin care pot castiga o masina, relateaza AFP. “In perioada 14 iunie – 11 iulie, cetatenii care vor face prima data vaccinul impotriva…

- Un roman a fost gasit plin de sange, in barul sau din orașul german Mannheim. Principalul suspect este un barbat in varsta de 34 de ani. Pana in prezent, individul nu a fost gasit. Un roman in varsta de 43 de ani a fost gasit plin de sange și cu rani la nivelul capului, in barul sau din orașul german…

- Doi barbați din Kiev s-au luat la bataie in plina strada din cauza animalelor lor de companie. Unul dintre ei a lovit cu piciorul un caine care s-a apropiat de patrupedul sau. Gestul barbatului l-a infuriat pe stapanul cainelui lovit, așa ca a sarit la bataie.

- Cel putin 149 de persoane au fost arestate duminica noapte in localitatea balneara Huntington Beach, din California (SUA), unde politia estimeaza ca s-au reunit aproape 2.500 de persoane la o petrecere ilegala care s-a incheiat cu incidente, relateaza EFE. Potrivit mediilor locale, o petrecere…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru omor in cazul de agresiune de la Ioneasa-Vadu Moldovei comis asupra unui barbat in varsta de 68 de ani, caz despre care Monitorul de Suceava a relatat inca de vineri, la cateva ore de la gasirea batranului decedat, cu multiple urme de ...

- ”Bataie” pentru locul 1 in trending-ul de pe YouTube! Alex Velea și Florin Salam se dueleaza in piese cu Lino Golden și Jador. Iubitul Antoniei a lansat piesa ”Construiesc un imperiu”, alaturi de Golden Gang și celebrul manelist, in timp ce Lino Golden a lansat ”Sunt o forța”, in colaborare cu Jador…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, patru barbați fiind reținuți pentru o perioada de 24 de ore, in urma unei stari conflictuale la care ar fi participat,…