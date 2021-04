Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii a slabit 8 kilograme de cand a fost inchis in colonia penitenciara, la inceputul lui martie, și pana sa anunțe ca intra in greva foamei, la sfarșitul lui martie, au anuntat joi colaboratorii sai, care se tem pentru sanatatea sa, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse,

- Televizoarele au avansat foarte mult din punct de vedere tehnologic, iar cele inteligente au devenit foarte populare in randul cumparatorilor. Daca nu esti deja posesorul unui Smart TV, mai mult ca sigur te intrebi ce poate face acesta in plus fata de televizorul tau clasic? Iata cateva lucruri care…

- ​O instanța din Rusia a decis marți condamnarea la închisoare u executare a opozantului Alexei Navalnîi. Judecatorii s-au reunit pentru a decide daca acesta va fi încarcerat pentru trei ani și jumatate în speța care a provocat proteste la nivel național și propuneri de noi sancțiuni…

- Opozantul rus, condamnat la 30 de zile de inchisoare, duminica, imediat dupa ce s-a intors in Rusia, continua dezvaluirile despre Vladimir Putin. Aleksei Navalnii a publicat marți o vasta investigație ce il vizeaza pe președintele Rusiei și palatul opulent pe care acesta l-a construit la malul Marii…

- UPDATE – Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a alaturat criticilor internationale dupa arestarea liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii, revenit ieri la Moscova, din Germania, unde a fost tratat in urma otravirii cu un agent neuro-toxic, de uz militar. Ministrul Aurescu a condamnat, intr-un mesaj…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a indemnat duminica seara autoritatile ruse "sa respecte drepturile" lui Alexei Navalnii si a cerut "eliberarea lui imediata", potrivit unui mesaj pe Twitter, citat de AFP. Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat pe aeroport dupa revenirea din Germania. Probleme a avut politicianul rus și la aterizare, deoarece primul aeroport unde trebuia sa aterizeze a fost inchis. Acolo erau stranși mulți susținatori pe care acesta ii are. Navalnii revine in Rusia deși…