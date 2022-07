Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile vamale turce au arestat o nava rusa de tip cargo, ce transporta grau ucrainean furat, a anuntat duminica ambasadorul Ucrainei de la Ankara, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Un post de televiziune public rus a difuzat, vineri, pe retelele de socializare, videoclipuri cu doi americani plecati sa lupte ca voluntari alaturi de fortele ucrainene si dati disparuti de mai multe zile, scrie AFP, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden a declarat vineri presei ca nu stia…

- Ucraina urmeaza sa le impuna rusilor vize, incepand de la 1 iulie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Intr-o postare pe Telegram, Zelenski a anunțat ca guvernul ucrainean urmeaza sa adopte, vineri,…

- Ambasadorul Ucrainei la Ankara,Vasil Bodnar, a acuzat Rusia ca ”fura” si exporta cereale din țara vecina, in special in Turcia.”Rusia fura fara rusine cerealele Ucrainei si le exporta din Crimeea in strainatate, in special in Turcia”, a denuntat Vasil Bodnar intr-un mesaj pe Twitter.”Am cerut ajutorul…

- O refugiata ucraineanca, aflata acum in Marea Britanie, și-a recunoscut obiectele din casa ei din Ucraina, intr-o poza publicata dupa ce rușii au facut noi cuceriri in estul țarii, scrie BBC. Alina Koreniuk a spus ca o cutie care apare in poza conține un boiler nou pe care ucraineanca l-a cumparat cu…

- Negocierile dintre Turcia, Rusia si Ucraina sunt ”in desfasurare” pentru deschiderea unui coridor prin Bosfor prin care ar urma sa fie exportate cerealele din Ucraina, a declarat un oficial turc de rang inalt, citat de „The Guardian”. „Turcia negociaza atat cu Rusia, cat si cu Ucraina cu privire la…

- Un inalt oficial de securitate din Ucraina spune ca Vladimir Putin ar fi fost ținta unei tentative de asasinat. Kirilo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii ucrainean, a declarat pentru o publicație locala din Ucraina ca tentativa a avut loc dupa inceputul…

- Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor…