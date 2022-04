Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii afirma in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind razboiul, ca, in ciuda faptului ca Moscova a declarat ca intenționeaza sa iși reduca activitatea militara in jurul orașului Cernihiv, "au continuat bombardamente

- Lupte intense in orasul port Mariupol. Rusii au patruns in oras. Ucraina a pierdut accesul la Marea Azov Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente.…

- Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, a anuntat Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce fortele ruse strang latul in jurul Mariupol (sud-est), principalului port ucrainean la Marea Azov, scrie agerpres.ro cu referire la Reuters.

- Ministerul ucrainean al apararii a afirmat duminica dimineața, in ultimul bilanț privind pierderile provocate forțelor de invazie ruse, ca a ucis peste 12.000 de soldați din trupele trimise de Vladimir Putin. Bilanțul ucrainean, potrivit Hotnews , este urmatorul: Peste 12.000 de militari ruși374 de…

- Rușii nu reușesc sa inainteze catre Kiev. Luptele continua, potrivit datelor centralizate miercuri seara de Ministerul britanic al Apararii. Forțele trimise de Moscova continua sa bombardeze cu ferocitate Harkov, Cernihiv, Sumy și Mariupol.