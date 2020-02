Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat miercuri ca recuperarea Crimeii, anexata ilegal de Rusia in 2014, este o parte inerenta a ideii nationale a Ucrainei, dar a recunoscut ca acest lucru nu se va intampla in viitorul apropiat, potrivit agentiilor de presa EFE si Ukrinform.

- Ucraina marcheaza marti sase ani de la tragicele evenimente din februarie 2014, când peste 100 de protestatari pro-europeni au fost ucisi în Piata Independentei din Kiev în timpul manifestatiilor împotriva regimului condus de Viktor Ianukovici, care a decis atunci sa suspende…

- Disponibilitatea sau lipsa acesteia pentru un dialog cu Rusia va fi criteriul dupa care Moscova va aprecia daca NATO este sau nu în "moarte cerebrala", a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, referindu-se la o mult mediatizata declaratie a presedintelui francez Emmanuel…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au convenit sa inceapa sa lucreze imediat in vederea unui nou schimb de prizonieri, a anuntat administratia prezidentiala de la Kiev, citata de Reuters. Putin si Zelenski au stabilit marti, intr-o convorbire…

- Anchetatorii ucraineni au deschis miercuri o procedura penala dupa ce primul tren rus de pasageri a ajuns in Crimeea printr-o noua legatura feroviara cu peninsula din Marea Neagra, transmite dpa. Trenul de pasageri provenind din Sankt Petersburg a trecut miercuri ilegal frontiera nationala a Ucrainei…

- Uniunea Europeana (UE) a denuntat luni ”o noua incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucranei de catre Rusia” in urma inaugurarii de catre presedintele rus Vladimir Putin a caii ferate care leaga Crimeea si Rusia continantala, o noua lovitura aplicata Kievului dupa anexarea peninsulei…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia…