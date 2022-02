Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii apararii din țarile NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru o intrunire care va dura pana joi și in cadrul careia se va discuta un plan ce prevede crearea de noi grupuri multinaționale de lupta in Europa de Sud-Est.

- Ucraina îsi va suplimenta efectivele fortelor sale armate cu 100.000 de oameni pe o perioada de trei ani, a anuntat marti presedintele țarii, Volodimir Zelenskiy, în parlamentul de la Kiev. El a salutat sprijinul diplomatic si militar pentru tara sa, „cel mai important…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a salutat, luni, angajamentele statelor membre de a suplimenta capabilitatile militare in estul Europei, inclusiv in Romania, in contextul presiunilor militare exercitate de Rusia asupra Ucrainei, dar Moscova denunta "limbajul amenintarilor". - in…

- Alianța NATO și Statele Unite au transmis marți ca Rusia va plati „un preț mare” daca va agresa Ucraina, cu ocazia reuniuni la Riga privind prezența trupelor rusești la granița cu Ucraina. In replica, președintele rus Vladimir Putin a transmis ca Rusia va fi fortata sa actioneze daca NATO va amplasa…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat, marti, Rusia asupra consecintelor generate de un eventual atac militar impotriva Ucrainei, informeaza agentia Reuters. "Va fi un...

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Secretarul general al NATO a avertizat vineri Rusia impotriva "consecintelor" si a "pretului care va trebuit platit daca recurge la forta impotriva Ucrainei" cu "fortele gata de lupta" transportate la frontierele tarii, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Suntem foarte preocupati…