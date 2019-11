NATO intentioneaza sa apeleze la un grup de ''intelepti'' care sa contribuie la reforma aliantei, dupa ce presedintele american Donald Trump i-a pus sub semnul intrebarii relevanta, iar presedintele francez Emmanuel Macron a declarat-o in "moarte cerebrala", au indicat diplomati citati miercuri de agentia Reuters. Pentru a raspunde preocuparilor legate de viitorul Aliantei nord-atlantice, la summitul acesteia din 4 decembrie de la Londra va fi adoptata probabil o propunere franco-germana de creare a unui grup de personalitati respectate, sub auspiciile secretarului general al NATO,…