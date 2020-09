NATO cere un răspuns internațional pentru otrăvirea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi Otravirea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnii, reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional și necesita un raspuns internațional, dupa cum a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Euronews. Acesta a precizat ca nu dorește sa speculeze in legatura cu acțiunea la care ar presupune un raspuns internațional, dar a cerut expunerea completa a presupusului program Novichok al Rusiei. Declarațiile secretarului NATO au avut loc in timp ce deputații europeni au cerut impunerea de sancțiuni pentru otravire și exercitarea de presiuni pentru o ancheta internaționala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de locuitori din orașul Habarovsk, Rusia, au participat sambata dimineața la un un protest impotriva președintelui Vladimir Putin, potrivit Digi24.Protestatarii sunt nemultumiti de modul in care Kremlinul a gestionat o criza politica regionala, dar si de presupusa otravire a lui Navalnii, un critic…

- Ministrul de interne al Rusiei a anunțat joi ca va demara o ancheta privind spitalizarea politicianului de opoziție Aleksei Navalnîi dupa ce acesta a fost internat în condiție critica în urma unei tentative de otravire, transmite Reuters.Navalnîi, în vârsta…

- Autoritațile de la Moscova au reacționat azi la acuzațiile aliaților lui Aleksei Navalnii ca impiedica anchetarea otravirii opozantului rus și au negat ca Vladimir Putin ar fi implicat in povestea cu rivalul sau, scrie The Moscow Times.Ca sa deschizi o investigație trebuie sa ai un motiv”, a raspuns…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit. Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut aseara Administratiei de la Moscova sa investigheze presupusa otravire a politicianului rus Aleksei Navalnii, transferat din Rusia in Germania in coma. "In contextul rolului important jucat de domnul Aleksei Navalnii in opozitia politica din Rusia, autoritatile…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat, luni, ca datele clinice indica faptul ca liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, prezinta „urme de otravire”, potrivit Reuters. De asemenea,...

- Rusia urmareste cu atentie declaratiile Washingtonului cu privire la relocarea unei parti a contingentului american din Germania in Polonia, iar in cazul in care va fi necesar va lua toate masurile corespunzatoare pentru asigurarea securitatii Federatiei Ruse si a aliatilor sai in noul context, a declarat…

- Oficialii europeni acuza Rusia și China de raspandirea unor periculoase dezinformari, mai ales de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Josep Borrell, Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe a declarat ca Pandemia de coronavirus a fost acompaniata de o masiva ,,infodemie”, scrie biziday.ro.…