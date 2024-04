NATO 75 de ani! Ce urmează? Anul acesta, liderii NATO se intalnesc la un summit la Washington. Alianța implinește 75 de ani de la inființare. La 4 aprilie 1949, reprezentanții a 12 țari au semnat Tratatul Atlanticului de Nord la Washington, DC. Cu un numar de 32 de state in componența alianța și-a gasit un nou scop in descurajarea agresiunii ruse, […] The post NATO 75 de ani! Ce urmeaza? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia celebrarii Zilei NATO, muzica militara a Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coanda” va susține un concert de muzica de promenada in Piața Tricolorului din Brașov, duminica, 7 aprilie, in intervalul orar 16.00 – 17.00. De asemenea, incepand cu ora 20.00, un detașament alcatuit din studenți din…

- 29 martie 2024Comunicat de presaMinisterul Afacerilor Externe marcheaza aniversarea a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO Astazi, 29 martie 2024, se implinesc 20 de ani de la depunerea de catre Romania, la Washington, a instrumentului de ratificare a Protocolului de aderare la Tratatul Atlanticului…

- Trei parlamentari din Romania, care fac parte dintr-un grup international ostil Beijingului, au fost vizati de un grup de hackeri sustinut de guvernul chinez, dezvaluie marți, 26 martie, Radio Europa Libera.Deputatii Catalin Tenita (REPER) și Alexandru Muraru (PNL), precum si fostul deputat Pavel Popescu…

- Putin nu renunța! Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca presedintele rus Vladimir Putin „nu a renuntat la obiectivele sale de razboi”, in pofida „pierderilor semnificative” suferite pe campul de lupta, si a avertizat ca Ucraina „ramane fara munitie”, informeaza EFE . „Situatia…

- Autocandidatura lui Iohannis pentru șefia NATO, anunțata ieri de la tribuna Președinției, este o rușine naționala. Pe forma și pe fond. Pe forma – intrucat niciodata in istoria NATO nu s-a mai intamplat un episod similar. In general, a zgaria pe la diverse uși pentru a obține o funcție este o situație…

- Președintele roman Klaus Iohannis și-a anunțat oficial martie, 12 martie, candidatura la funcția de viitor secretar general al Alianței Nord-Atlantice (NATO) și dezvaluie, intr-un articol de opinie publicat in prestigioasa publicație europeana Politico, planul sau, in zece puncte, pentru alianța militara.Redam,…

- ”Procesul de la Washington pentru despagubiri de circa 7 miliarde dolari pretinsi de la Romania ca urmare a rezilierii contractului de exploatare a aurului din Muntii Apuseni arata ce consecinte pot avea coruptia monstruoasa si tradarea de tara. Pentru a preveni asemenea fapte Alianta pentru Unirea…

- „Nu mai avem stanga și dreapta in momentul acesta pe scena politica. Avem suveraniști, patrioți, și globaliști sataniști. Suntem singurul partid parlamentar prezent la aceasta conferința internaționala. Vidanjorii din presa se intrebau cum am intrat, cat am platit. Nu am platit nimic! Am fost invitați,…