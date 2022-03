Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca mai este de disputat o etapa la Turul de Elita, Romania U 19 nu mai poate fi detronata de pe prima pozitie in grupa 4.Echipa nationala Under 19 a Romaniei formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003 a obtinut astazi calificarea la turneul final al Campionatului European U 19, competitie…

- Naționala de fotbal a Romaniei cu jucatori sub 19 ani este in grupa a 4-a a Turului de Elita, ultima faza de calificare la Campionatul European din 2022. Grupa se desfașoara in Croația, unde tinerii tricolori se intrec cu Georgia, Islanda și echipa țarii gazda pentru locul intai – singurul care asigura…

- Naționala de fotbal a Romaniei, alcatuita din jucatori sub 19 ani, participa in perioada 23-29 martie, in Croația, la Turul de Elita, ultima faza de calificare pentru Campionatul European. Selecționata tricolora, din care face parte și fundașul Gergely Botond de la FK Miercurea Ciuc, va intalni, pe…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Danemarcei, cu scorul de 32-27 (13-10), sambata, la Odense, intr-un meci din Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Mioveni, de reprezentativa similara a Danemarcei, scor 35-28 (19-13), in a treia partida din grupa 2, faza a doua a calificarilor la Campionatul European din 2022. A fost primul meci din aceasta campanie cu Cristina Neagu in lotul…

- Nationala feminina de polo a Romaniei a obtinut, vineri, la turneul de la Bucuresti, a doua victorie din preliminariile Campionatului European, cu Slovacia. La masculin, tricolorii au debutat si ei cu o victorie in turneul preliminar din Malta, in compania Lituaniei.

- Nationala feminina de fotbal-junioare Under 17 a Romaniei va disputa, in perioada 13-19 februarie, o „dubla” amicala in compania reprezentativei similare a Ungariei, in vederea pregatirii jocurilor de la Turneul de Elita, de luna viitoare.Aceasta acțiune va fi coordonata de Massimo Pedrazzini, membru…

- Nationala de handbal masculin a Suediei a castigat duminica, la Budapesta, finala Campionatului European, in fata Spaniei, scor 27-26 (12-13). Din lotul ibericilor a facut parte si extrema Eduardo Gurbindo Martinez, de la Dinamo Bucuresti.